【台灣醒報實習記者陳睿仁綜合報導】超大豪雨使獅子山共和國14日接連被洪水和土石流摧殘，造成至少3百人死亡、3千人流離失所的災害。這次水患被認為是非洲20年來傷亡最慘重的一次，專家表示人類沒能做好環境保護使得災情慘重。

根據英國《衛報》報導，獅子山共和國首都自由城14日清晨發生洪水和土石流災難。目前已經有至少300人在這次災害中不幸罹難，獅子山政府則估計至少還有數千人失蹤。專家估計土石流移動路徑長達3公里，龐大的災區使救援行動進展緩慢，許多災民等不到器具只能徒手搬運土石。

聯合國工作人員薇金娜表示，自由城周邊地勢皆是山丘，「救援非常困難，我們很難進入災區救援，遑論還要擔心第二波土石流發生」。英國紅十字國際執行長卡爾則表示，受到洪水影響，災區將有疾病散波的風險，「包含霍亂、傷寒和腹瀉都是隱憂，罹難人數很可能持續攀升」。

面對無情的洪水和土石流，獅子山總統科洛瑪（Ernest Koroma）呼籲國人要在悲痛中彼此扶持。根據獅子山《意識報》報導，科洛瑪沉痛地表示這起影響全國的事件使獅子山被憂傷綁架，希望國民在患難中幫助彼此並保持冷靜，國家也將從16日起哀悼7天。

天災人禍

根據《英國廣播公司》報導，天災加上人禍是這次慘難的兇手。受到地理位置影響，位在西非的獅子山是非洲年降雨量最高的國家，自由城歷年8月的平均降雨量更是高達539.9毫米。此外為了方便貿易，自由城從殖民時期就被選在臨海的山上建立，使得自由城更容易發生洪水或土石流。

獅子山環保署副署長穆哈姆巴兩年前就曾表示，大量的伐樹和堵塞的水溝終將影響自由城。無論是為了景觀或是便宜的土地，許多自由城的居民都選擇往山上居住，濫伐建屋的結果造成土石鬆動。而由於自由城兩座垃圾回收場早在2009年就應該關閉，居民往往將多餘的垃圾丟入水溝，影響水患時下水道的排水功能。