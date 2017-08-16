（中央社記者周永捷雅加達16日專電）印尼高職老師巴德倫11年前在清真寺撿到警員的薪水袋，多年來他一直試圖尋找失主，近日重返舊地，連繫上失主親自歸還薪水袋，善心義舉讓失主及許多民眾很感動。



巴德倫（Badrun Sinbad）任教於西努沙登加拉省比馬市（Bima）一所高職，他近日的一個舉動成為印尼媒體大幅報導的焦點。



11年前，巴德倫在東爪哇省瑪琅（Malang）的大學就讀，有一天他前往當地的清真寺禱告，要離去時發現一個信封袋，上面寫著金額和姓名蘇甘（Sugeng Iryanto）。當時他詢問附近多人有沒有人認識薪水袋的失主，都但沒有人認識。



當時巴德倫急著搭車返鄉，情急下只能把撿到的薪水袋先帶回家。



等到巴德倫回到比馬市老家時，他總是在想如何再回到瑪琅，把這個薪水袋物歸原主。這些年期間巴德倫也試著利用網路搜索蘇甘的聯絡方式，但都沒有收穫。



直到最近，巴德倫決定參加一項在瑪琅舉行的進修計畫，這樣子他就能如願回到瑪琅，尋找薪水袋的失主。



事隔11年，巴德倫在本月初重回瑪琅受訓，他一到瑪琅就設法尋找蘇甘的下落，在當地警員的幫忙下，他總算取得蘇甘的聯絡方式。



巴德倫最終見到了11年前丟失薪水的蘇甘，並當面交還薪水袋，薪水袋裡的207萬7500印尼盾（約新台幣4713元），分文未少。



巴德倫說，這些年他常常在想，那位丟了薪水袋的失主一定急需這筆錢，特別是失主的家人和子女需要用錢。



他也宣稱，這些年從未起心動念要用薪水袋裡的錢，而是早已下定決心要將這薪水袋歸還失主。



找到11年前遺失的薪水，蘇甘感動到哽咽，再三向巴德倫表達感謝，他甚至想要給巴德倫酬金答謝，但遭到婉拒。



蘇甘表示，他從巴德倫身上學到正直的人格，並決定用這筆錢買隻羊，在伊斯蘭節慶「宰牲節」時分享給鄰里親友及貧困之人，也能藉機分享這個感人的故事。1060816