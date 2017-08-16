飲料店玩耍觸動封口機 幼兒住院11天中央社 (2017-08-16 14:31)
（中央社記者張榮祥台南16日電）一名兩歲小男孩在飲料店櫃台玩耍，意外啟動封口機，造成右手食指到小指壓砸傷，緊急送醫救治，11天後出院，再接受復健才康復。
成大醫院外傷科醫師洪國書今天召開記者會指出，這名小男孩右手抓住封口機的杯架，意外啟動封口機，造成右手食指到小指的壓砸傷合併三度燙傷，中指、無名指及小指指骨骨折，小指動脈也有損傷，血液循環不良。
小男孩受傷後兩小時內接受緊急骨折復位、清創、肌腱縫合及顯微血管再接合手術，術後小指血液循環良好，傷口癒合順利，11天後出院，持續復健，經一年半追蹤，確認手部功能恢復良好，對日常生活幾無影響。
洪國書說，隨著茶飲店及早餐店數目越來越多，飲料封口機變成隨處可見的機器，機器安全設計雖不斷改進更新，但封口機造成幼兒手部外傷依然時有耳聞。
若幼兒因封口機造成手部外傷，除緊急關閉電源、盡快脫離機器外，應立刻用冷水沖洗受傷部位，減少殘餘高溫對手部的進一步傷害。
另外，如被機器截斷肢端，務必用生理食鹽水浸濕的紗布包好，再用塑膠袋密封後浸泡於冰水中，連同病患一起送到有整形外科的醫院，盡快進行顯微重建手術，以求最佳預後。
洪國書表示，封口機造成的幼兒手部外傷，主要傷害包括機器壓力產生的壓砸傷、高達攝氏120-180度溫度的燙傷，受傷程度依溫度及受壓時間有所不同，從最輕微的擦挫傷，到嚴重的三度燙傷、開放性骨折，甚至是創傷性截指不等。1060816
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