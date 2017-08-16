慰問通霄鎮通南里南華社區火災傷患林姓婦人及家屬大成報 (2017-08-16 13:36)
苗栗縣長徐耀昌今(16)日上午前往通霄鎮光田醫院慰問通霄鎮通南里南華社區火災傷患林姓婦人及家屬，除致贈慰問金外，並指示縣府相關單位協助處理後續事宜。
通霄南華社區15日下午5時發生民宅火警，家境清寒的屋主72歲林姓婦人疑似停電後使用蠟燭照明，不慎引發火災，林姓婦人緊急逃出，但42歲兒子因中風行動不便，逃生不及身亡。
縣長徐耀昌今早在縣議員劉寶鈴、周玉滿及通霄代理鎮長潘志明陪同下前往通霄光田醫院探視傷者，表達關切之意，除致贈慰問金2萬元，並指示縣府相關單位協助家屬處理後續事宜，另外，代理鎮長潘志明也發放急難救助金3萬元。光田醫院表示，林姓婦人臉部及手部灼傷，將轉往台中榮總燒傷中心進行後續治療。
縣長徐耀昌指出，這起火災疑因停電後，民眾使用蠟燭照明所引發，近日因天災造成台電供電吃緊，縣政府也盡力配合中央進行節電措施，但仍然出現停電情形，他呼籲中央政府如要貫徹非核家園政策，就應該提出其他穩定的供電措施，保障民眾用電的權益，也請縣民共體時艱、節約用電，度過暑期用電高峰。＃
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上一則：停電點蠟燭釀死傷 徐耀昌慰問
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