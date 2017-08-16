停電點蠟燭釀死傷 徐耀昌慰問中央社 (2017-08-16 14:30)
815全台大停電，苗栗縣通霄鎮73歲林姓老婦在家為做手工點蠟燭照明，不慎引燃火警，導致自己灼傷，兒子命喪火窟，苗栗縣長徐耀昌（右）16日前往醫院探視林婦，並致贈慰問金。中央社記者管瑞平攝 106年8月16日
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