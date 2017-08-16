剛出獄不滿被瞧不起 男子持刀砍死酒客中央社 (2017-08-16 14:30)
蔡姓男子（左）到酒店飲酒，因不滿聽到楊姓酒客瞧不起他剛出獄，憤而砍殺楊男數刀後逃逸，警方逮捕蔡男依法送辦。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 106年8月16日
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