北檢查遠雄弊案 提訊創辦人趙藤雄中央社 (2017-08-16 14:30)
台北地檢署偵辦遠雄相關弊案，16日提訊在押的遠雄集團創辦人趙藤雄（圖），釐清相關案情。中央社記者吳翊寧攝 106年8月16日
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