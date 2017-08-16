誣陷入獄脫衣毒打 流亡記者逐自由而居中央社 (2017-08-16 14:30)
曼蘇里本是摩洛哥調查記者，但遭誣陷入獄，對國家徹底失望，於是逃到巴黎落腳，正等待法國政府批准他的庇護申請，期望有天在法國重拾記者身分。中央社記者曾依璇巴黎攝 106年8月16日
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