流亡記者避風港 巴黎記者之家全球僅有中央社 (2017-08-16 14:30)
巴黎記者之家成立於2002年，專門接待受迫害而逃離母國的流亡媒體工作者。就記者之家主任柯提耶所知，世上沒有其他專門接待流亡記者的類似機構。中央社記者曾依璇巴黎攝 106年8月16日
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