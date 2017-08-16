記者之家具教育使命 鼓勵流亡記者見證中央社 (2017-08-16 14:30)
巴黎記者之家主任柯提耶說，這裡不只提供流亡記者暫時落腳，也具有社會和教育使命感，經常安排流亡記者到學校分享經驗，讓法國年輕人瞭解新聞自由的珍貴。中央社記者曾依璇巴黎攝 106年8月16日
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