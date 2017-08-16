台中市后里區一家銀樓，十三號遭一名丁姓男子搶走兩條金項鍊，市價九萬元，歹徒是利用一對夫婦上門看金飾、店家打開電子控制門之際，奪門而出騎機車逃逸，由於這對夫妻上門時間巧合，警方懷疑共謀，偵訊之後，張姓男子坦承，跟丁姓男子預謀搶奪。警方全力追緝，十五號在大里一家網咖逮捕丁姓男子，將兩人依搶奪罪移送法辦。



（張文祿報導）



這起搶案發生在十三號下午三點，大甲分局義里派出所接獲報案後，立即通報線上巡邏人員全力查緝，分局偵查隊



及鑑識人員也到場採證，勘察店內錄影監視器，發現犯嫌獨自一人進入店內，佯稱要購買金項鍊，正在試戴金項鍊時，剛好有一對夫妻要進入銀樓，犯嫌趁店家開啟電子控制門之際，拿著兩條金項鍊奪門而出，騎乘機車逃逸。



警方在后里區中興街發現棄置的作案機車，經查，這部機車是丁姓男子借朋友名義購買，二十一歲丁姓男子是實際使用人。警方提供丁嫌照片供銀樓被害人指認，確認丁嫌就是搶嫌。



警方對案發時，夫妻上門時機感到可疑，義里所所長詹國旭說，偵訊後，二十二歲張男坦承跟丁嫌共謀。



搶來的金飾五五分贓，另外，張嫌的太太李姓女子供稱不知情並未涉案。



之後，霧峰分局吉峰派出所員警十五號下午接獲線報，丁嫌出現在大里區爽文路一處網咖，立即前往現場將丁嫌逮捕歸案，兩人被依搶奪罪移送偵辦。（圖：大甲分局提供）



