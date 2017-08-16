川普轉推火車撞CNN圖片 白宮：不小心的中央社 (2017-08-16 14:04)
（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統川普今天上午在推特分享一張諷刺畫，圖中可見火車衝撞一名頭部被美國有線電視新聞網（CNN）標誌蓋住的人，他不久後即刪除這篇轉貼的推文。白宮今天替他澄清。
「紐約時報」（The New York Times）報導，川普公開處理白人至上主義者上週末血腥示威的方式引發猛烈批評，而他宣傳火車撞人的漫畫，似乎是在貶低日前汽車衝撞人群事件的重要性。
維吉尼亞州沙洛茲維爾市（Charlottesville）12日發生汽車衝撞反抗議群眾，導致一名32歲女性身亡，19人受傷。一名俄亥俄州男子遭控二級謀殺罪。
川普昨天向壓力低頭，譴責抗議拆除一座邦聯雕像的白人至上主義者，也稱種族主義「邪惡」。但之後他又上推特批評所謂假媒體仍不滿意他另外發表的評論。
白宮一名官員今天上午表示，川普是不經意轉貼到這則火車推文，發現不對後隨即刪除。
但要在手機或電腦上轉推貼文得經歷兩個步驟，意味著川普當時有第2次機會確定是否想轉推。
官箴局（Office of Government Ethics）前局長呼籲國會議員譴責川普貼文。
川普7月時就曾在推特上分享一段影片，片中的他與一名頭部換上CNN標誌的人摔角，他還出拳毆打對方。影片顯然經過後製，取自川普多年前參加專業摔角比賽的畫面。（譯者：中央社周莉芳）1060816
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