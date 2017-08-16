禿頭男蟲開雙B騙財騙色 連女藝人都受害NOWnews今日新聞 (2017-08-16 14:06)
頂上微禿的39歲的網路男蟲蕭弘岳，自2016年開始在各大交友平台假冒富商，誆騙女網友願意出高價包養，等到對方被騙的團團轉後，再藉投資、節稅為由，要求對方幫他刷卡買手機、汽車等，受害女子高達上百名，共得手超過2000萬，其中還有一名受害人是曾為偶像的已婚女藝人。台北地方法院今（16）日審理此案，認定蕭男涉犯27個詐欺罪，合併判處9年徒刑，另有2年4個月得易科罰金84萬元，可上訴。
據了解，蕭弘岳曾在交友平台「SKOUT」、「甜心包養網」等，化名為「蕭弘業」、「蕭弘越」、「蕭譽其」、「Stanley」進行詐騙，他先在網路上向女網友增自己是手機盤商，並開保時捷、雙B等名車及身穿一身高檔行頭裝闊和女網友赴約，等到女網友信以為真後，再以投資及公司節稅為由要求對方替他刷卡購物，甚至和對方發生性行為、拍裸照。
蕭弘岳雖頂著禿頭、外貌不出眾，但卻利用三寸不爛之舌在交友網站上成功對上百名女子騙財騙色，包括女藝人、護理師、上班族、女大生，範圍相當廣。今台北地院依詐欺罪宣判9年徒刑，他嘟嘴辯稱有一對兒女要養，不敢再犯案，並請求法官讓他交保出去借錢還被害人，遭檢察官駁斥：「你是要出去再騙錢吧！」法官諭知評議後裁定是否延押。
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