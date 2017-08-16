記者莊漢昌／台南報導

台南市長參選人顏純左15日出席新豐區里長座談會，當場提出「還都台南」政策。顏純左說，「還都台南」的目的，並非只是要達到台南發展的目的而已，而是以台灣將「政治中心」、「行政中心」、「經濟中心」、「工業中心」均衡發展。

顏純左表示，台北市目前集全台灣的政治、行政、經濟、金融為一體，而如今台北盆地人口滿載、用電、垃圾、交通等等問體已趨於飽和，處於壓力膨脹的態勢，如果有一天遇戰爭、天災、地震等不可預期的狀況，臺北盆地內的總統府、行政院、立法院、金融中心將一夕陷入危機，所以應該為首都減壓。

顏純左說，台南市是臺灣最早建立的城市，要讓台南重返榮耀，唯有「還都台南」，把總統府遷回台南，設台南為台灣政治中心，台灣百業將重新翻轉洗牌，大台南所有人民期待的均衡發展、就業、經濟、人口等問題將一併歸位；並把行政院、立法院南遷至台中做為行政中心，台中市地處台灣的中心點，南來北往的行政作業可節省往返時間，增加行政作業的快速性；高雄市則以現在國際港的優勢，繼續擔任全台灣的工業中心；台北市則以現有的所有金融與商業主體作為台灣的金融中心。

顏純左表示，為了台南人的尊榮，更為了台灣在國際的競爭力，希望所有的市長候選人一起來爭取「還都台南」，讓台灣能夠重返亞洲四小龍的榮光，讓台灣亞太地區經濟樞紐的地位更為鞏固。