竹市海濱里活動中心擴建 升級軟硬體設施台灣好新聞報 (2017-08-16 09:38)
記者萬世璉／新竹報導
新竹市海濱里活動中心一層樓建物，在經過十多年的使用現在已經面臨使用空間不足的問題，在經過里長、議員以及立委經費的爭取，終於在15號進行活動中心增建動土儀式。
現有的活動空間作為巡守隊以及上課教室之用，由於里內的人口逐漸成長也面臨擴增服務的項目，這次工程預計編列1450萬，將原只有1樓，約134坪的空間，增建到2樓，增加159.38坪。
這次工程，增設無障礙電梯、廚房等，並將2樓規劃為集會、辦公場所；海濱里舊地名為「蟹仔埔」，融合在地特色，建置螃蟹、大海意象，賦予社區色彩和生命力，未來也將做為社區關懷據點，提供里民多功能的優質活動空間。
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