記者黃駿騏／桃園報導

台灣飲食文化與藝術創造精神已成為觀光的重點吸引力，為推展台灣美食與精湛廚藝，中華國際美饌交流協會訂於21日假桃園市中壢區海豐餐廳舉辦2017年美饌第六屆美食藝術大展，期盼激發餐飲從業人員勤於研發，為日常飲食注入新思維、新創意，將廚藝與美食相互交流，進而發揚中華飲食文化。

美饌交流協會常務理事林振輝表示，本次競賽將環保及綠色生活概念融入日常飲食當中，藉由競賽活動提升所有料理達人技能。競賽採靜態方式呈現，分為菜品、蔬果雕刻、蛋糕裝飾與藝術麵包等三類，分為青年組與職業組。賽程分初賽、總決賽二階段，經初賽嚴選後晉級決賽。

己是第六度舉辦的美食藝術大展，成為桃竹苗區歷年來的最大賽事，今年更受到參賽者的熱烈回響，超過百隊以上參賽隊伍報名參加。決賽採現場評審，由產學界重量級名廚組成評審團進行嚴格的評審，評分除味、美、形、潔的表達之外，也特別著重在創意、觀感外型和衛生的整體表現。

育達高職同學羅靖雅參加中華國際美饌交流協會主辦的「2015美饌第四屆美食藝術大展」榮獲金牌。（資料照片）

參賽選手作品於當日下午14時開放現場讓一般民眾入場參觀，是一場精采絕倫的廚藝競技展現。當日晚間18時舉行第四、五屆理事長、理監事交接暨授證典禮中，同時進行優勝者頒獎。

美食藝術大展為本年度桃竹苗區最大賽事，由於受到熱烈回響，總計約百隊以上參賽隊伍報名。