記者萬世璉／新竹報導

新鮮的漁產還有創意的藝術品以及美味的小卷，新竹市政府和新竹區漁會推廣魚鱻產業文化節暨魚苗流放活動，將在8/19在南寮漁港登場，當天一系列的活動就是要讓民眾了解新竹南寮漁港的在地風情。

為了推廣漁村文化以及漁業資源保育，不僅提供民眾健行竹塹港，傳承舊漁港的在地文化，竹塹港健行活動裡還有各樣的體驗活動，等著民眾一起來同樂。

8/19號當天，現場提供魚鱻料理1000份提供民眾品嚐，還有多項大禮抽獎活動，當天上午9點將在新竹漁港西碼頭北堤處提供40,000尾黃鰭鯛和民眾一起進行魚苗放流活動。