（中央社記者葉子綱雲林縣16日電）815全台大停電過後，雲林縣長李進勇今天表示，單點問題造成大停電，令人匪夷所思，建請中央痛定思痛，全面檢討供電系統，分散風險，雲林縣議會藍營黨團疾呼拿出魄力解決。



815全台大停電，造成民生與企業重大影響，雲林府會發出不滿聲音。



雲林縣長李進勇以「匪夷所思」形容全台大停電，他指出，單點問題釀成全台大停電，可見供電系統非常脆弱，有一點風吹草動就會影響產業、民生與國安，必須分散風險，避免再有類似重大影響，呼籲痛定思痛。



李進勇表示，全面檢查供電基礎設施，分散風險才是重點，雲林縣內的損失正在查估，尤其是沿海養殖業、物流業、食品加工業等都在瞭解中，不過，至今尚未傳出重大損失。



雲林縣議會中國國民黨團及誠信聯盟黨團召開聯合記者會，縣議員蔡東富不滿台電、中油將責任推給基層員工，他認為中油董事長陳金德要負責下台，台電公司也要有人出來負責。



縣議員黃文祥說，民生與工業用電經常亮紅燈，顯示政府無能。用電不解決，企業廠商哪敢來投資，不要發生問題就將責任推給小兵、員工、包商，政府應負起責任；議員賴淑娞更要求中央政府拿出魄力解決。



國民黨團總召李明哲表示，不要再用文青式語言喊口號或治國，「民眾已經煩了，民眾已經反了」「請勿用愛發電、夢話治國」。1060816