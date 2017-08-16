LeBron批川普 稱他「所謂的」總統中廣新聞網 (2017-08-16 13:40)
NBA球星小皇帝詹姆斯痛批美國總統川普，不似人君，他稱川普為所謂的總統。
詹姆斯在一項球迷活動結束時，說他想對上個禮拜發生在沙洛茲維爾的事件，發表一點看法，
詹姆斯說，沙洛茲維爾的悲劇令人痛心，他說，作為一個公眾人物，他無法容許自己在面對不公不義的時候，維持沉默，每個人都有義務挺身而出，他說唯有愛可以征服一切，讓社會更好、人與人之間的關係更和諧，他呼籲大家不要因為那個所謂的總統，而喪失了希望和信心。
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