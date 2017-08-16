新北市長朱立倫今（16）日受訪時認為，整個電力網路如此的脆弱，這是不可思議的，要把它當一個國安的問題，也希望中央政府徹底的檢討！（圖／記者陳志仁攝，2017.08.16）

桃園大潭電廠的機組跳脫，造成全台無預警大停電，新北有38.7萬戶受影響；新北市長朱立倫今（16）日受訪時認為，整個電力網路如此脆弱，不可思議，要把它當一個國安的問題，也希望中央政府徹底的檢討！

朱立倫表示，15日全台無預警的大停電，對於台灣來講是一個很嚴重的國安問題，大家第一次的感受到電力的供應跟電網，是如此的脆弱，這是不可思議的！這是大家、全民應該要面對的議題，也希望政府、尤其是中央政府徹底的檢討。

朱立倫說，緊急應變的過程，看到經濟部、台電宣布分幾個階段輪流限電，這種情況下的資訊民眾沒有辦法確定，連新北災防中心都沒有辦法確定下一個階段要輪到哪一區、哪一個地方；最大的危機是發生多民眾受困電梯的情形，甚至因紅綠燈或交通號誌突然的停止，導致連派駐指揮交通的警察，都沒有辦法產生一些的應變措施。

朱立倫呼籲，一定要徹底檢討如何確保電力的穩定供應，整個電網的安全度，希望未來要做萬一有碰到缺電或是限電的情況，在規畫上要更能周全，因為畢竟不是只是電燈或冷氣、冰箱受到影響，而是民眾的安全受到影響；萬一碰到像15日這樣大規模的停電，無預警的分區停電，對民眾的衝擊或傷害，都是非常危險。

針對總統蔡英文、行政院長林全只透過臉書跟民眾說明，其實很多民眾希望他們出來跟大家講清楚，覺得他們需要出來嗎？朱立倫回應，只要是民眾關心的議題，不論是中央到地方的首長，第一時間都要跟民眾在一起，要隨時把相關的情況跟民眾做報告，這是基本的態度。