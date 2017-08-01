一心歌仔戲澎湖獻藝，國寶武狀元菊島綻風華。（圖／文化局提供 , 2017.08 16）

去年秋天，一心歌仔戲〈萬世神醫〉和〈武松殺嫂〉帶給澎湖鄉親一場悸動，開演前大排長龍的進場人潮、演出後不絕於耳的歡呼與掌聲，讓澎湖縣政府文化局決定今年再度邀請「一心戲劇團」於10月18、19日2天，連續帶來2齣膾炙人口的好戲──〈聚寶盆〉以及〈西遊記之盤絲洞〉，要給菊島的觀眾朋友們更勝於以往的視聽饗宴。

文化局指出，〈聚寶盆〉係以元末明初為時代背景，講述富豪沈萬三與明朝開國皇帝朱元璋這對異姓兄弟之間的故事，將分別由一心雙雙入圍傳藝金曲獎的「雙小生」──孫詩詠與孫詩珮領銜主演。

一心戲劇團的執行長、同時也是〈聚寶盆〉編劇的孫富叡說，自古至今，看過多少可為對方兩肋插刀的朋友、患難與共的夫妻甚至是至親家族之間，竟然只能同苦、卻不能共甘的故事，總是令人不勝唏噓，因此創作了這個闡述「同心齊力，利可斷金」的劇作，希望大家看完戲之後，能細細品味劇中人物映照的現實人生。

文化局決定今年再度邀請「一心戲劇團」來澎演出。（圖／文化局提供 , 2017.08 16）

另外1齣〈西遊記之盤絲洞〉雖然是眾人耳熟能詳的唐僧西天取經，途中遭遇蜘蛛精劫難，最終仍然順利克服的故事，但憑一心戲劇團「以武戲立團」的基礎，且在「國寶級武狀元藝師」──老團長孫榮輝領軍之下，除了孫悟空大戰蜘蛛精的精彩可期，榮獲「全球中華文化藝術薪傳獎」地方戲曲獎、已70歲的老團長也將在澎湖演藝廳親自粉墨登場，飾演功力無邊的金雞大仙，一展其渾厚的功底。另外，長期以來在舞台上飾演俊俏小生的孫詩珮，亦將於〈盤絲洞〉罕見地「反串」女妖──「蜘蛛精」的角色。

消息一出，許多戲迷早已引頸期盼，甚有台灣本島的戲迷已經安排好要「跨海追星」，絕不放棄難得一見的演出！「一心戲劇團」近年來改由年輕的一代接手劇團營運，一面堅持父親傳承下來的歌仔戲傳統元素，一面吸收現代劇場的敘事手法、導演風格、音樂設計、舞台美術、燈光音響等概念，製作的戲碼都相當受到觀眾的歡迎與肯定，此次回到澎湖演藝廳演出〈聚寶盆〉與〈盤絲洞〉，喜愛歌仔戲的觀眾朋友可要盡早排隊搶個好位子囉！

已七十歲的老團長飾演功力無邊的金雞大仙。（圖／文化局提供 , 2017.08 16）