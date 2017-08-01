房內濃煙密布，吳男呆坐於床邊。（圖／馬公分局提供 , 2017.08 16）

馬公分局勤務指揮中心日前接獲民眾報案指出， 14日上午10時40分左右，鼎灣村民宅內有人欲燒炭自殺，該中心立即調派沙港派出所警員王明豪火速前往現場處理。王員抵達現場後，報案人指稱其兒子(吳某)獨自於3樓房間內，將門反鎖並揚言要燒炭自殺。王員遂前往屋內3樓查看，到達3樓後，王員敲門請房內吳男開門，但卻無人回應，王員見情況緊急，當下徵得家屬同意後緊急破門而入，進門後發現房內濃煙密布，吳男正呆坐於床邊，此時副所長楊坤保也抵達現場支援，兩人立即將燃燒中的碳火熄滅，並關心吳男身體狀況是否需要就醫，同時打開房內窗戶讓房內濃煙飄散。

經警方了解原委，吳男表示，因財務問題及與家人相處有摩擦，導致輕生念頭。吳男在警方苦口婆心勸解及開導之下，心情頓時平靜許多，警方亦囑咐家屬多給予關懷及精神上之支持，防止憾事發生。事後家屬對警方成功阻止吳男輕生，深表感謝。

對於沙港所巡佐楊坤保、員警王明豪遇案能機警反應，臨危不亂，成功挽救民眾寶貴生命，分局長丘立誠表達高度肯定。他表示：現今社會許多人處於高壓力狀態，容易因一時情緒因素誘發危險行為，導致自殘或傷害他人案件發生，警察遇到類似案件，應用同理心感同身受，並適時伸出援手，提供關懷跟協助。

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