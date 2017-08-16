新北市圖邀民眾野餐 免費欣賞「獅」的電影NOWnews今日新聞 (2017-08-16 13:48)
全台灣最出名的萬獸之王就在泰山！為讓民眾更深入認識「舞獅」的民俗技藝與精隨，新北市立圖書館泰山分館與泰山區公所8月19日邀民眾在泰山的文程廣場，一同野餐、免費看有關「獅」的電影，還有100份限量野餐墊免費送。
新北市立圖書館表示，獅王節為泰山地區一年一度的熱鬧盛典，今年已邁入第11年頭，尤其以「獅」為主題的舞獅民俗文化，更是最具代表性的民間傳統表演藝術；為讓大家可以更加認識地方特色之美，泰山分館配合獅王節的活動，自8月19日起精心準備有關五部「舞獅」的電影，希望透過電影方式讓更多人認識與了解舞獅的辛苦過程以及舞獅表演的迷人之處。
泰山分館主任李敏華說，第一場8月19日的晚間6時，泰山文程廣場播放舞獅跳Hip-Hop的《獅神決戰》，當日還有100張限量野餐墊送給大家；8月23日下午2時在泰山分館內播放《獅神決戰之終極決戰》、8月25日下午2點於泰山親子圖書閱覽室播放改編自馬來西亞聞名舞獅團的真實故事《大舞獅關聖宮》、8月26日下午2點於泰山分館連續播放2部由彭恰恰指導，姚元浩、柯有倫主演的《鐵獅玉玲瓏1、2》。
新北市立圖書館泰山分館邀民眾在血、淚與歡笑中，看見台灣特有的舞獅文化，展現地方特色，活動自由入場，歡迎大家免費看電影，一起跟著獅子享受夏日風情；詳細活動資訊的方式，請至新北市立圖書館的網站查詢，或電（02）29091727洽詢。
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