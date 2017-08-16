（中央社記者蘇木春台中16日電）蔡姓男子日前到台中一家酒店飲酒，因不滿楊姓酒客瞧不起他剛出獄，憤而砍殺楊男數刀後逃逸，楊送醫後不治。警方昨天逮捕蔡男與協助藏匿者等6人，詢問後依法送辦。



台中第六警分局偵查隊長陳春安今天表示，26歲的蔡姓男子有槍砲、毒品等前科，13日凌晨到西屯區台灣大道一家酒店飲酒，一行人到酒店內多個包廂敬酒。



當天凌晨3時多，蔡男步出酒店時，與楊姓男子一行人相遇，兩人因細故爭執發生口角，楊男準備離開時，突然遭蔡男持隨身攜帶的刀械砍傷，當場血流如注，蔡下手後搭車逃逸。



警方獲報到場，楊男除雙手手臂被砍傷，頸動脈也遭割傷大量出血，經送醫後因失血過多不治。警方帶回在場目擊證人釐清案件，查出蔡男涉重嫌，蔡犯案後在多人接應下往台北方向逃逸。



警方組成專案小組驅車北上，擴大調閱、分析路口監視器影像，偵辦過程發現有人協助蔡男藏匿，立即以車追人，並透過生活習性及交往背景進行分析。



辦案人員15日下午5時多分別在台北市、新北市將蔡男及協助藏匿者等6人逮捕，並查扣犯案兇刀1支。



蔡男向警方表示，他因剛出獄遭楊男以瞧不起的言語嗆聲，才會拿刀砍殺對方。警方詢問後，將蔡男依殺人罪嫌、其他5人依藏匿人犯罪嫌，移送台中地檢署偵辦。1060816