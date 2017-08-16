高雄市刑警大隊今天(16日)宣布破獲一起毒品案，在環保公司工作的洪姓男子以垃圾車為掩護，趁著收垃圾時進行毒品交易，警方前往他的住處查緝時，他的母親還故意大聲嚷嚷，通報兒子趕快跑，警方早一步衝到屋子後面，當場將正準備施打毒品的洪姓男子以及到他家吸毒的一名毒蟲逮捕。



（溫蘭魁報導）



高雄市刑大偵三隊隊長徐文鴻表示，專案小組接獲線報後，跟監、埋伏了幾個月，鎖定有多次毒品前科的洪姓男子涉嫌販毒，進一步查出洪姓嫌犯在一家環保公司工作，配合有些毒蟲有清晨嗑藥的習慣，於是以垃圾車為掩護，趁著收垃圾時進行毒品交易；高雄市刑大偵三隊蒐證齊全後，昨天(15日)展開拂曉出擊，徐文鴻隊長說，嫌犯的母親一看到警察找上門，竟拉高音量跟兒子通風報信，後來還拜託員警不要給兒子上銬「因為我們要給他上銬時，他媽媽還要求我們不要給他上烤，她說難看啦，同仁有跟他媽媽說，兒子都被你寵壞了。」



警方說，嫌犯被上銬之前，誇張的要求員警讓他先施打海洛因，當場遭到警方拒絕，警方也發現，客廳桌上有一碗剛煮好的魚湯，只是嫌犯還來不及享用母親辛苦為他準備的魚湯就被警方逮捕，警方在現場查扣12小包分裝好的海洛因和安非他命毒品，另外還有注射針筒以及疑似販毒所得36000元，全案偵查後依毒品危害防制條例送辦。（照片：高雄市刑大偵三隊提供）



