（中央社記者余曉涵台北16日電）勞動部今天公布最新無薪假統計人數，本期（截至8月15日止）共有12家事業單位，351人放無薪假，較上期減少7家事業單位，人數也大減982人。



勞動部公布本期勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計12家，實施人數351人。



勞動部表示，上期（106年7月31日止）家數計19家，實施人數1333人。上期事業單位中，目前已有7家停止實施無薪假，另無新增家數，累計減少7家，實施人數減少982人。



勞動部指出，本期多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間未超過3個月，實施方式多為每月休4日以下。



勞動部表示，為協助與雇主達成協商縮減工時的勞工穩定就業，鼓勵其於縮減工時期間參加勞動部勞動力發展署所屬分署辦理在職訓練，讓勞工提升技術及工作能力。另於訓練期間，亦有提供勞工訓練津貼每小時新台幣133元，每月最高100小時。1060816