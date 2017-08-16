去年(2016年)台灣肺癌死亡人數超過9千人，首度比肝癌死亡人數還多出逾千人，更是健保支出最多的癌症，儼然已成為台灣「新國病」。從未吸菸的副總統陳建仁也曾罹患肺腺癌，陳建仁表示，台灣吸菸人口下降，但肺癌發生率卻不降反升，顯見空氣污染對健康的危害，呼籲民眾應早期篩檢，才能早期發現、早期治療。

「今周刊」16日與國內肺癌專家學者共同召開記者會，呼籲民眾正視肺癌威脅。台大醫院胸腔外科主任、肺癌防治基金會董事長陳晉興表示，國人罹患肺癌嚴重程度早超過肝癌，2016年統計，雖然肺癌發生人數共1萬1,751人，居第2位次於腸癌，但死亡人數卻是第1名達9,372人，首度超越肝癌，可說是「新國病」。陳晉興：『(原音)我們台灣每年有1萬2千多人得到肺癌，其中有9千多人死於肺癌，所以它遠遠超過第2名的肝癌及第3名的大腸癌，而且每年花我們健保110幾億的預算，是花錢最多的癌症，所以它早就是我們台灣的新國病。』

曾在2009年經肺部「低劑量電腦斷層」篩檢出肺腺癌前期的副總統陳建仁也錄製影片，於記者會分享親身經歷。陳建仁強調，台灣成人吸菸率20年來已從29%降到15%，按理說肺癌發生率應該隨之下降，但仍一路攀升，且台灣有一半以上患者沒有抽菸，合理懷疑就是空氣污染導致罹癌，呼籲民眾早期篩檢，才能及早治療。陳建仁：『(原音)室內外的空氣污染，包括細懸浮微粒PM2.5、廚房油煙及石棉粉塵等，都可能是我們的健康殺手，我要在這裡特別呼籲國人，大多數早期肺癌病人都沒有任何症狀，等到有咳嗽、呼吸不順等肺癌症狀時，有75%已成近端或遠端轉移，所以早期篩檢是非常非常重要。』

陳晉興指出，台灣確診肺癌患者中，第一期比率僅占2成1，第四期比率則多達5成7，顯示國人對於肺癌的健檢觀念仍有待加強。相較於胸部X光，「低劑量電腦斷層」才是早期檢出肺癌的利器，建議政府應考慮針對50至55歲以上直系親屬有肺癌病史者、長期吸菸或接觸二手菸者、高危險環境或高危險職業者，補助低劑量電腦斷層篩檢，也建議相關高風險族群自費篩檢。