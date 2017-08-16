（中央社記者鍾榮峰台北16日電）蘋果新款iPhone各界高度期待。外媒報導，今年新款之一iPhone 7s尺寸可能比iPhone 7多一點，相機鏡頭可能不會那麼凸，並秀出尺寸比較圖讓果粉先睹為快。



德國網站Giga Apple引述可靠消息人士報導，今年蘋果預計推出新款iPhone之一的iPhone 7s，機身尺寸可能會比較厚一點。



報導推測，iPhone 7s的長寬高尺寸可能會比較多一點，報導引述從消息人士取得的資料顯示，iPhone 7s長度可能是138.44公釐，寬度可能是67.27公釐，厚度可能是7.21公釐。



相較於既有iPhone 7尺寸138.3公釐×67.1公釐× 7.1公釐，報導指出，iPhone 7s的厚度比iPhone 7可能微增0.1公釐。不過相關尺寸真實性，仍有待檢驗。



報導分析，若消息屬實，iPhone 7s尺寸微增，可能是採用玻璃材質背蓋的因素，透過這樣的設計，不僅可取消天線條設計，更能支援無線充電功能，因為玻璃機殼設計不會影響天線訊號傳輸。



相較之下，報導推測iPhone 7s的相機鏡頭可能不會那麼凸，相較於iPhone 7相機鏡頭凸出約1.08公釐，iPhone 7s相機鏡頭凸出僅0.71公釐。



市場一般預期，蘋果下半年將推出iPhone 8、iPhone 7s和iPhone 7s Plus這三款新品，其中全新設計的iPhone 8推測是5.2吋（或5.8吋，看使用區域的定義）OLED版iPhone、以及包括4.7吋與5.5吋2個尺寸的LCD iPhone。



在主要功能上，市場一般推測，三款新iPhone均採金屬邊框整合玻璃機殼設計，均支援WPC標準無線充電，其中OLED版iPhone 8將支援臉部辨識功能、取代實體的指紋辨識Touch ID按鍵。1060816