桃園跳電災害應變中心會議 做好應變確保市民安全台灣好新聞報 (2017-08-16 00:01)
記者葉志成／桃園報導
因應台電機組跳電，桃園市政府成立災害應變中心二級開設（各區公所同步二級開設），桃園市副市長游建華15日晚間至消防局，主持「桃園市0815台電機組跳電災害應變中心工作會議」。游副市長表示，由於大潭電廠6個機組發生異常，造成桃園多處停電，也影響交通號誌、電梯等設施，責請各相關局處，包含消防局、警察局、經發局等應變單位掌握狀況，隨時做好應變，確保市民安全。
游建華表示，依據台電公司資料，大潭電廠15日下午4時51分起跳電，目前全市採輪流停電方式，請台電公司提供停電資料，並請各區公所轉達各里辦公室，讓市民了解停電及修復情形；並責請警察局入夜後，加強重點治安維護。
游副市長說，根據衛生局資料，全市11所急救責任醫院，除了衛福部桃園醫院新屋分院使用緊急備援電力外，其餘均正常供電，請衛生局、社會局持續掌握洗腎診所、長照機構及醫療院所的供電情形，如有緊急需求，將針對緊急病患進行轉送處置。
另外，游建華亦責請經發局持續掌握桃園市各工業區停電狀況，隨時與工業區保持聯繫，並呼籲市民避免搭電梯，注意用電、用火安全。
台電公司指出，15日下午4時51分起大潭電廠跳脫185條饋線，桃園停電用戶約為26萬戶左右，涵蓋桃園區、中壢區、龍潭區、觀音區、楊梅區、蘆竹區、新屋區、八德區等8個行政區，自下午5時開始啟動分區輪流停電，每輪約50分鐘，全台灣預計16日凌晨0時供電恢復正常。
警察局長副局長顏德麟表示，警察局已派出97名警察同仁、29名義警同仁於44處重要路口交通指揮。由於正值夜晚，警察局也通知轄區分局、交通大隊、保安大隊加強巡邏，以避免治安死角。另外，呼籲開車用路人減速慢行、注意行車安全。
交通局主秘熊啟中指出，交通局目前掌握全市至少約有75處路口號誌無法正常運作，多集中於中壢區與桃園區，後續電力恢復後，會檢修所有號誌異常情況。此外，目前全市公車正常行駛，部分YouBike租賃站因為停電影響停用，市府已與YouBike協調，如有因停電無法還車，只要將YouBike放置在租賃站周圍，後續將由YouBike註記消除，確保市民權益。
消防局長胡英達表示，消防局已於第一時間通報各大隊分隊加強戒備，目前119通訊狀況運作正常，各大隊陸續接獲因斷電而出現電梯受困案件，已陸續排除狀況。
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