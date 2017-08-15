（中央社北京15日綜合外電報導）中國大陸一名青少年住進一家網路成癮治療中心不到48小時後死亡。此事引發各界對這類爭議性機構的關注，這些機構試著讓人們離開電腦螢幕。



法新社報導，中國是第一個宣布網路成癮為臨床症狀的國家，估計約有數百萬人花數小時上網，其中主要為年輕男性。



18歲李傲的父母試過各種他們想得到的方法來治療他的網路成癮，讓他學習家族企業的經營、鼓勵他從軍以及帶他到中國各地旅遊。



不過，發現這些方法無效後，他們決定花人民幣2萬2800元費用，參加戒治中心為期180天「封閉、隔絕性特別教育」。



李傲的父母13日告訴國營中央電視台，這間學校承諾會採取心理治療加上軍事訓練的綜合方式。



李傲的死因目前仍然未明，他的父母告訴中央電視台，在他們把兒子送到這間學校僅1天半以後，就接到電話通知說，年紀輕輕的李傲正在急診室治療。



他們抵達醫院前，李傲已經被送到太平間。他的父母發現他身上有多處傷痕。



李傲的母親向中央電視台回憶說：「中心的老師告訴我們，他們的教導方式非常具有鼓勵和保護性。他們說從來不打孩子，或採取體罰方式。」



「但是我看到兒子時，他的手上和腿上都是瘀傷。」



據中央電視台報導，這間無照學校位於河北省，當地地方政府曾多次勒令停止營運。



李傲的父親說：「我現在只想有關當局調查並公布我兒子的死因。」1060815