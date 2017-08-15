（中央社記者邱國強北京15日電）美軍參謀首長聯席會議主席鄧福德今天下午在北京與中共中央委軍委聯合參謀部參謀長房峰輝會談。據中共軍方披露，兩人會談時曾就台灣、南海、北韓擁核等共同關心議題交換意見。



不過，中國大陸國防部官網公布的會談內容中，並未提到上述議題的具體內容，但提到兩人共同簽署「中美兩軍聯合參謀部對話機制框架文件」。



根據公布內容，房峰輝對鄧福德（Joseph Dunford）說，中美兩軍要把「影響兩軍關係發展的不利因素妥善處理好」，共軍並願與美方共同努力「妥處矛盾分歧，有效管控風險。」



同樣根據這份內容，鄧福德表示，美中兩軍要建立並發揮溝通協調機制的作用，增進互信，減少誤判和摩擦，建設性地解決當前存在的問題。



這份公布內容提到，房峰輝對鄧福德說，「合作」是中美兩國唯一正確的選擇。中美兩軍「完全能夠成為很好的合作夥伴」，因此要把兩軍「關係穩定發展的態勢保持好」、「在共同利益領域的合作維護拓展好」，把「影響兩軍關係發展的不利因素妥善處理好」。



房峰輝說，中共軍隊願與美方共同努力「加強戰略溝通，增進戰略互信，深化務實合作，妥處矛盾分歧，有效管控風險」，推動兩軍關係持續穩定發展，成為兩國關係的重要穩定因素。



根據公布內容，鄧福德表示，美方願與中方共同尋求擴大合作領域，致力於推動兩軍關係取得更大進展。美中兩軍應創造一切機會深化交流合作，建設性地解決當前存在的問題，朝互信、互動和合作的方向努力。1060815