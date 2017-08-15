【大成報記者杜忠聰/大陸報導】貴州省興義市轄內馬嶺河峽谷由萬峰林景區由成千上萬座奇峰秀石組成，綿延數百公里，氣勢宏大壯闊.旅遊家徐霞客曾兩進萬峰林進行考察.並給予了高度的評價，並做了詩說：“天下名山何其多，唯有此處峰成林。馬嶺河峽谷風景區是雲貴高原喀斯特風光的一個典型，一個完美的縮影，包括馬嶺河峽谷、萬峰林、萬峰湖三部分.集雄、奇、險、秀為一體，谷寬50—150米、谷深120-280米。是一條在造山運動中剖削深切的大裂水地縫，谷內群瀑飛流，翠竹倒掛，溶洞相連，兩岸古樹名木點綴其間，千姿百態.乘坐皮划艇漂流在200米深谷裡，抬頭只見一線天空，兩岸奇形怪狀的懸崖和萬千植物目不暇接，前後峽谷深不可測，被探險家們和勇敢的漂流者譽為“中華第一漂。萬峰林景區是以萬峰、千島、百瀑、奇谷、彩畫的神奇地地縫為景觀特色的風景名勝區。景區內人文古蹟眾多，民族風情濃郁，氣候溫和濕潤，年均溫度15℃～18℃，四季如春，晝夜溫差小，是人們尋幽、覽勝、訪古、探奇、避暑、休閒的勝地。萬峰湖則是雲貴高原上的一顆人工湖泊明珠，湖兩岸居住著風情濃郁的苗族、布依族等少數民族，有成千上萬個全島、半島分佈湖中，構成一幅天然山水盆景。湖區內竹筏,遊船穿梭其中，白鷺，紅鷗上下飛翔；水上石林，布依古寨、峰林景觀、峽谷峭壁交相輝映，是休閒、度假的好去處。