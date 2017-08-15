大陸貴州省馬嶺河峽谷瀑布十分壯觀萬峰林景區美景如畫大成報 (2017-08-15 18:11)
馬嶺河峽谷風景區是雲貴高原喀斯特風光的一個典型，一個完美的縮影，包括馬嶺河峽谷、萬峰林、萬峰湖三部分.集雄、奇、險、秀為一體，谷寬50—150米、谷深120-280米。是一條在造山運動中剖削深切的大裂水地縫，谷內群瀑飛流，翠竹倒掛，溶洞相連，兩岸古樹名木點綴其間，千姿百態.乘坐皮划艇漂流在200米深谷裡，抬頭只見一線天空，兩岸奇形怪狀的懸崖和萬千植物目不暇接，前後峽谷深不可測，被探險家們和勇敢的漂流者譽為“中華第一漂。
萬峰林景區是以萬峰、千島、百瀑、奇谷、彩畫的神奇地地縫為景觀特色的風景名勝區。景區內人文古蹟眾多，民族風情濃郁，氣候溫和濕潤，年均溫度15℃～18℃，四季如春，晝夜溫差小，是人們尋幽、覽勝、訪古、探奇、避暑、休閒的勝地。
萬峰湖則是雲貴高原上的一顆人工湖泊明珠，湖兩岸居住著風情濃郁的苗族、布依族等少數民族，有成千上萬個全島、半島分佈湖中，構成一幅天然山水盆景。
湖區內竹筏,遊船穿梭其中，白鷺，紅鷗上下飛翔；水上石林，布依古寨、峰林景觀、峽谷峭壁交相輝映，是休閒、度假的好去處。
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