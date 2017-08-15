太空人往水果潘趣吹泡泡 結果超搞笑中央社 (2017-08-15 19:58)
（中央社倫敦15日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人費雪是2017年4月進駐國際太空站（ISS）的成員之一，他製作了一個在無重力情況下往水果潘趣（fruit punch）裡吹泡泡的影片。
英國「每日郵報」（Daily Mail）網站報導，不像地球上有地心引力，重力會把東西往下拉，在沒有重力太空中，水果潘趣的汁液倒是跑到費雪（Jack Fischer ）臉上，形成包住他臉的泡泡。
在做了更多這樣的實驗並了解除了重力之外的力量如何發揮作用後，費雪說研究人員可有更好的模型，並獲得更棒的發現。
那麼，在無重力情況下，太空人究竟怎麼喝水？
為了避免對精密儀品造成任何損壞，太空人通常不會讓液體漂浮在太空站。
他們使用一種能夠適應無重力環境的特製吸管來喝水，這麼做，液體不會四處漂浮。
國際太空站太空人的飲水來自於身邊太空倉的濕氣。這些濕氣冷凝後，最後成為太空人的供應用水。
而回收的洗澡水、太空人的汗水和尿液過濾後就可成為供應太空人的用水。1060815
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
美式咖啡機．咖啡機．12人份 咖啡機．BES860XL 咖啡機．Espresso 咖啡機．咖啡機除鈣．全自動咖啡機．咖啡機 10．BEZZERA 咖啡機．TWINBIRD 咖啡機．自動 咖啡機．Dolce Gusto 咖啡機．electrolux 咖啡機．Jura ENA9 咖啡機．蒸氣咖啡機．咖啡機 HD8751．10人份 咖啡機．Premium 咖啡機．DLC GST 咖啡機．Jura 咖啡機．研磨 咖啡機．IMPRESSA 咖啡機．伊萊克斯 咖啡機 EES200．研磨咖啡機．咖啡機 hm．東龍 咖啡機．philips 咖啡機．SAMPO 咖啡機 hm．KAISER 咖啡機．Kozawa 咖啡機
兩年了Windows 10實測依然可以免費升級【北京新浪網】
傳卡普空經典神作《大神》高清版將登陸PS4【北京新浪網】
男生被女老師罵「神經」當場回擊 二人在教室內互扇耳光【北京新浪網】
國內現首個人體冷凍實施案例 專家：復活無法實現【北京新浪網】
蘋果創意不及三星？獲專利數量已經落後【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》