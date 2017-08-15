（中央社倫敦15日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人費雪是2017年4月進駐國際太空站（ISS）的成員之一，他製作了一個在無重力情況下往水果潘趣（fruit punch）裡吹泡泡的影片。



英國「每日郵報」（Daily Mail）網站報導，不像地球上有地心引力，重力會把東西往下拉，在沒有重力太空中，水果潘趣的汁液倒是跑到費雪（Jack Fischer ）臉上，形成包住他臉的泡泡。



在做了更多這樣的實驗並了解除了重力之外的力量如何發揮作用後，費雪說研究人員可有更好的模型，並獲得更棒的發現。



那麼，在無重力情況下，太空人究竟怎麼喝水？



為了避免對精密儀品造成任何損壞，太空人通常不會讓液體漂浮在太空站。



他們使用一種能夠適應無重力環境的特製吸管來喝水，這麼做，液體不會四處漂浮。



國際太空站太空人的飲水來自於身邊太空倉的濕氣。這些濕氣冷凝後，最後成為太空人的供應用水。



而回收的洗澡水、太空人的汗水和尿液過濾後就可成為供應太空人的用水。1060815