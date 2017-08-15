陸宣佈全面停止進口北韓鋼鐵和水產品中廣新聞網 (2017-08-15 19:40)
據南韓媒體今天引用外電報導，在聯合國安理會通過對北韓制裁新決議後，中國商務部宣佈停止北韓產鋼鐵、鐵礦石、鉛精礦、煤炭和水產品等產品的進口。
安理會制裁決議中還包括：禁止北韓外派勞工等內容，目前北韓向40多個國家，派遣了5萬多名勞工。聯合國還將9名北韓人和4個實體單位列入制裁名單，被列為制裁對象的北韓人和團體，將被禁止旅行，其資產將被凍結。
這是對上月北韓發射兩次洲際彈道導彈級導彈而發佈的新制裁決議，也是北韓上月首次發射洲際導彈的第33天發佈的新制裁。
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