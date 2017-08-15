（中央社台北15日電）中國手機大廠華為與網路巨頭騰訊日前因為用戶數據使用引發爭執，騰訊並向中國大陸監管部門投訴。對此，騰訊副總裁丁珂表示，微信不會讀取、分析用戶聊天記錄，這是基本原則。



華為去年年底首次推出Andriod系統人工智慧應用手機，這款手機可以根據騰訊開發的即時通訊平台微信的聊天內容自動加載地址、天氣、時間等訊息，通話、購物時也能提示相關服務訊息。



但消息人士向華爾街日報指控，華為不僅透過微信獲取騰訊數據，且侵犯微信用戶隱私。對於這項指控，華為發出聲明否認，表示僅在用戶透過手機予以授權的情況下，才會收集用戶活動訊息。



華為與騰訊各執一詞，互不退讓，騰訊並要求中國大陸工業和信息化部出面解決。



對此，丁珂向新京報首度回應指出，11日與華為高層召開會議，過程中和華為有極佳的溝通。雖然不能對外說明細節，但他認為，華為技術很強，海外發展不錯，技術開發的本意良好，但兩家公司的理念確實不一樣。



丁珂指出，騰訊的價值導向是不會涉及用戶聊天，即使電子郵件系統存儲轉發，微信也不會留下記錄。



他也澄清，只有在中國大陸司法明確表示，違法需要協處時，才會根據國家法律介入；或是政府明確要求配合，這部份營運商都會有國家法規要求；此外就只有因為用戶在飛機上無法收取信息，微信會短暫存儲轉發，但用戶收到後就會刪除。



丁珂表示，微信不會讀取、存儲微信聊天記錄。他認為隱私不能碰，即使技術能力能做到，但內部管理、企業文化上要摒棄，防止發生。1060815