大陸就業歧視 魔羯水瓶優先錄取中央社 (2017-08-15 18:45)
（中央社記者陳家倫上海15日電）中國大陸就業市場競爭激烈，也存在各種就業歧視。北京晚報報導，大齡女子常被逼問何時結婚、生子。還有企業要看星座，魔羯、水瓶、處女、雙魚、牡羊優先錄取。
畢業生小董表示，這是個「顏值當道」的社會，有次去應徵宣傳人員，參加面試的有7、8個人，最後選了個頭最高、最漂亮的女孩。面試官對旁邊的人說，以後要是開個新媒體、直播，都可讓這女孩主持。
除了看臉，有些業者對星座也有偏好。有所學校招聘幼教老師，要求大專以上學歷、有愛心、喜歡孩子、善於和小朋友打成一片。但後面又加註：「摩羯座、水瓶座、處女座、雙魚座、白羊座（即牡羊座）優先錄取」，明顯存在就業歧視。
讓求職者更受傷的還有企業對「大齡女員工」的歧視，其中以女碩士、女博士居多。有求職者說，人家一聽是碩士，就會問有沒有男朋友、什麼時候結婚、什麼時候要孩子。
一家企業的人力資源部員工對此表示，企業培養一個優秀的員工很不容易，如果女員工長時間休假會對公司運轉造成很大影響，這也是企業在招聘時不得不考慮的問題。1060815
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
韓國「慰安婦」日掀紀念潮 公交車裝少女像途經日本使館【北京新浪網】
美國可能對華髮起「301調查」 中方堅決捍衛合法權益【北京新浪網】
韓國將基因編輯技術拱手讓人 倫理成「攔路虎」【北京新浪網】
歐盟召開大使級「特別會議」研判朝鮮半島局勢【北京新浪網】