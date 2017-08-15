（中央社記者陳家倫上海15日電）中國大陸就業市場競爭激烈，也存在各種就業歧視。北京晚報報導，大齡女子常被逼問何時結婚、生子。還有企業要看星座，魔羯、水瓶、處女、雙魚、牡羊優先錄取。



畢業生小董表示，這是個「顏值當道」的社會，有次去應徵宣傳人員，參加面試的有7、8個人，最後選了個頭最高、最漂亮的女孩。面試官對旁邊的人說，以後要是開個新媒體、直播，都可讓這女孩主持。



除了看臉，有些業者對星座也有偏好。有所學校招聘幼教老師，要求大專以上學歷、有愛心、喜歡孩子、善於和小朋友打成一片。但後面又加註：「摩羯座、水瓶座、處女座、雙魚座、白羊座（即牡羊座）優先錄取」，明顯存在就業歧視。



讓求職者更受傷的還有企業對「大齡女員工」的歧視，其中以女碩士、女博士居多。有求職者說，人家一聽是碩士，就會問有沒有男朋友、什麼時候結婚、什麼時候要孩子。



一家企業的人力資源部員工對此表示，企業培養一個優秀的員工很不容易，如果女員工長時間休假會對公司運轉造成很大影響，這也是企業在招聘時不得不考慮的問題。1060815