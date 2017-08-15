全球每年有上億人感染登革熱，70%的感染者在亞洲。為強化登革熱檢驗及診斷量能，疾管署將登革熱快速檢驗試劑技術移轉給民間優良廠商，疾管署長周志浩今天(15日)表示，透過快篩試劑可將登革熱的檢驗時間從6小時大幅縮短至30分鐘，不但有助國內防疫，並可配合政府新南向政策，達成區域防疫及開拓醫療產品的東南亞市場的目標。

為扶植國內生技產業發展，強化登革熱檢驗及診斷量能，疾管署透過公開評選，將該署研發的「登革熱NS1抗原快速檢驗試劑技術」技轉給亞洲基因科技公司。

疾管署與亞洲基因15日共同召開合作記者會，疾管署長周志浩表示，亞洲基因生產的登革熱快速檢驗試劑，可同步檢測4種血清型(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)登革病毒；相較於傳統分子生物學核酸檢測(RT-PCR)需6小時才能得知結果，這款試劑30分鐘內即可完成檢驗，不但有助國內防疫，並可配合政府新南向政策，達成區域防疫及開拓醫療產品東南亞市場的目標。周志浩：『(原音)我們每年主要也是從這些國家境外移入病例，這些國家也普遍使用這些快篩試劑的時候，我相信他們會防治的好，對我們國內的威脅也會降低，所以我們新南向如果把這些試劑推廣到東南亞國家，相信對他們的防疫非常有幫助，也對國人的健康多了一層保障。』

亞洲基因科技公司總經理周錦生表示，東南亞、南亞各國都是登革熱的流行地區，除登革熱外，新南向國家也都有結核病防治需求，亞洲基因已取得這2種傳染病的證照，除投入國內市場外，也將前進南向各國。周錦生：『(原音)新南向政策的目標國家全通通涵蓋在裡面，70%的能量我們是要做登革熱防疫，30%要做結核病的防疫，我們早就有這樣準備，所以除了登革熱我們拿了證照之外，結核病我們也拿了3張證照，就是為了這個目的，我們政府可以用醫藥外交的方式幫助這些國家。』

周錦生說，印尼有2億人口，結核病患是全球第3多，登革熱也全年流行；印尼經濟快速發展，對醫療需求是日漸增加，因此是亞洲基因最看好的市場之一，未來除了透過代理商推廣產品外，也規劃以部分「整廠輸出」的方式，到當地分裝、以當地品牌銷售，克服取得證照問題。