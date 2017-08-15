全台大停電 部分醫院受波及中央廣播電台 (2017-08-15 18:16)
全國今天(15日)下午發生大規模跳電，部分醫院也受波及。台北醫學大學附設醫院下午4時50分左右跳電，緊急供電系統即時啟動，醫療服務及門診未受影響。台安醫院表示，下午5時左右突然跳電，但隨即啟動緊急發電機，看診及開刀房都未受影響。
台北榮總表示，院內沒有停電，門診、開刀一切正常，但宿舍及研究空間所在的致德樓停電，該大樓也已啟用備用發電設備。台北市聯合醫院林森中醫昆明院區門診中心也發生斷電，緊急啟動備用發電，醫療作業不受影響；市聯醫松德院區同樣有斷電情形，其它院區供電正常。
其他包括台大醫院、馬偕醫院、三軍總醫院、振興醫院、萬芳醫院、國泰醫院、新光醫院、長庚醫院等，都未發生停電狀況。
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