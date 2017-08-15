國稅局基隆分局16日晚舉辦 「基隆稅幸福 作伙來看戲~小獅王歷險記」 統一發票推行及租稅教育宣導活動中央社 (2017-08-15 18:18)
國稅局基隆分局16日晚舉辦 「基隆稅幸福 作伙來看戲~小獅王歷險記」 統一發票推行及租稅教育宣導活動
(中央社訊息服務20170815 18:17:45)財政部北區國稅局基隆分局表示，8月16日(星期三)晚上19：00在基隆市文化中心5樓演藝廳舉辦『基隆稅幸福 作伙來看戲』統一發票推行及租稅教育宣導活動，邀請蘋果劇團演出「小獅王歷險記」，已兌換入場券之朋友請準時入場。 該分局指出，當日晚上6時起於5樓演藝廳入口處，舉辦捐發票、填問卷、租稅常識大聲唸、我問您答、FB按讚+留言或分享、申辦手機條碼等皆可兌換或兌領精美宣導品（募得之愛心發票將全數捐予社福團體)，數量有限，兌完為止。現場還有基隆市稅務局、衛生局、環保局、警察局等設置政令宣導攤位，並於節目開演前舉辦租稅有獎徵答，歡迎民眾前往參加。
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