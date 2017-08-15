台東縣300戶幸福住宅新建工程今動工拼明年底完工 黃縣長期期營造幸福新起點



(中央社訊息服務20170815 17:27:03)黃健庭縣長重要住宅政策之一的300戶「臺東縣幸福住宅」新建工程，於今(15)日由黃縣長等貴賓辦理動土典禮，本工程委託鍾昇遠建築師事務所設計監造並由明正營造有限公司施作，施工期限為540天，工程造價7億5仟萬元，工程單位希望拼明年底完工入住，給黃健庭縣長卸任禮物，黃縣長表示，縣府推出「幸福住宅」目的在於希望臺東子弟能買得起房子，成為幸福的新起點，進而實現就業發展同時能陪伴家人的希望，打造幸福有感的城市。 動土典禮由黃健庭縣長主持，包括議長饒慶鈴、議員洪宗楷、明正營造有限公司鄔時祥董事長、富台工程股份有限公司林文章董事長、建築師鍾昇遠等貴賓與會，並進行動土典禮，以及安排成功國小合唱團與台東大學音樂系表演獻唱詩歌「愛我們的家」等三首歌曲。 黃縣長表示，臺東近年發展觀光以及各項產業有成，人口回流同時帶動房地產高漲，為了希望臺東縣子弟回鄉打拼能有安身立命之住所，縣府利用康樂火車站附近的縣有地來新建「幸福住宅」，將興建300戶之集合式電梯住宅，興建完成後將以成本價售予符合資格之臺東縣民，其中還包含位於臨路面12戶「商店住宅」未來會進行標售，一方面可充實社區生活機能，另一方面也提供一般民眾可於「幸福住宅」社區經營日常生意的機會進而供住戶更多方便。 從登記、抽籤、選房到今天的動土典禮，他一再與同仁叮囑務必要讓需求住宅民眾能有一定水平的居住空間，提供縣民最好的居住空間，避免淪為炒房工具，承購後的轉售年限及對象也會有所限制，依興建時程如果無法在他任期(明年12月底)完成也無所謂，不過，也希望在後年春節前讓大家入住討吉利。 明正營造公司鄔時祥董事長、富台工程公司林文章董事長及建築師鍾昇遠等三人在致詞時，非常推崇及肯定黃縣長與縣府團隊展現出來的決心與企圖心，他們拼一拼能否在明年底縣長卸任前來完工，並且讓鄉親入住。 縣府建設處指出，本次推出之幸福住宅分為三種房型：A種房型：三房兩廳兩衛浴/30坪、B種房型：兩房兩廳兩衛浴/25坪、C種房型：兩房兩廳一衛浴/20坪，幸福住宅房屋皆以「造價成本」及「土地成本」出售，因樓層差距與房屋型式，價格有所區分：「 A種房型售價為330萬元起、B種房型售價為280萬元起、C種房型售價為230萬元起」，附近有史前館、康樂火車站等，生活機能算便利。



訊息來源：台東縣政府



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