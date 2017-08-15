臺中市大安建設公司送愛到偏鄉 捐贈臺東縣巡迴醫療車及醫療器材 黃縣長頒感謝狀與台東好物表謝意



(中央社訊息服務20170815 17:26:00)臺中市大安建設公司有感於臺東縣因尼伯特等颱風侵襲，災損嚴重，關心偏鄉離島地區民眾就醫不便及醫療資源缺乏，特地繞過半個台灣，送愛到偏鄉，捐贈臺東縣7輛巡迴醫療車及醫療器材，共新台幣620萬元，今(15)日下午特別舉辦捐贈典禮，由臺東縣縣長黃健庭、衛生局局長辛進祥、衛生所主任共同出席接受捐贈，期盼透過「行動醫療」的精神，讓偏鄉民眾能夠得到更加周延的醫療照顧。 捐贈儀式於下午2點30分在縣府大禮堂辦理，由縣長黃健庭主持。大安建設公司董事長孟昭熙、總經理顧正隆等 10人特別自台中繞過中央山脈前來參與，讓黃縣長及現場觀禮的衛生局所主管相當感動，孟董事長及大安建設顧長城協理分別巡迴醫療車板子與鎖匙捐贈給台東縣政府，由黃縣長代表接受，黃縣長則致贈感謝狀、巡迴車模型及紅烏龍、紅藜棒等台東好物做為回禮。 黃縣長表示，印象中他與大安建設並無任何交集，不過，去年尼伯特颱風後，透過他與顧正隆總經理共同的朋友牽線聯繫，大安建設表達願意幫助台東的心意，他特別指派衛生局辛進祥代局長前往拜會了解，感謝孟董事長與顧總經理關心偏鄉離島地區民眾就醫不便及醫療資源缺乏，將台東最需要的醫療問題提供協助。 台東縣衛生局指出，臺東縣地處偏遠，相較其他縣市醫療資源缺乏，且幅員遼闊，部分民眾居住於山上，衛生所人員亟需車輛代步進行巡迴醫療、家庭訪視以及接送民眾就醫，然而衛生所車輛多半已老舊，此次大安建設捐贈車輛，無疑是雪中送炭，將服務於東河鄉、成功鎮、海端鄉、達仁鄉、關山鎮、蘭嶼鄉等鄉鎮，讓醫護人員更能深入照顧民眾健康。 除了車輛，大安建設亦捐贈醫療器材如三合一氧氣瓶、電子血壓計、血糖機、手提背式三用急救袋、額溫槍、血氧濃度機、體重計、長背板等配置於車內，以提供民眾更完善之醫療服務，預期每年提供7000人次以上的服務，達到送愛到偏鄉之行動醫療服務。



訊息來源：台東縣政府



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/218770.aspx