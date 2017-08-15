高創價人才培育佈局 加工處鼓勵3D動畫新秀投入內容創製行列



(中央社訊息服務20170815 17:14:14)「一部5分鐘的3D短篇動畫，滿載的是3D動畫創作者的夢想！」經濟部加工出口區管理處黃文谷處長8/14出席本年度「HPC功夫-國網3D動畫全國大賽」頒獎典禮時，給予動畫新秀們肯定及鼓勵，期盼動畫新秀以內容創製致勝，共同打造IP經濟。現場共計7組優秀作品團隊獲獎，冠軍為銘傳大學《Solar》。 以行動支持新創學子對於3D動畫製作的投入，經濟部李世光部長、科技部陳良基部長、文化部鄭麗君部長、及加工處黃文谷處長連袂出席「第六屆HPC功夫-國網3D動畫全國大賽」，並且對於「內容創製」有著一樣的理想與堅持：呼應今年度文化部「文化內容科技應用創新產業領航旗艦計畫」提出的IP跨域授權、擴散平台服務、有效工作模式及鏈結產業模式等概念，加工處以新型態「IP經濟」為目標，要讓豐沛的數位內容作品及人才有價化，拓展內容創製能量應用於產業、多元搭配。 黃處長表示，「年輕世代的創意及熱忱是推動IP經濟的根本基礎」。因此，挖掘潛力新秀、規劃高創價人才培育機制，帶領更多未來之星進入產業是加工處今年度的使命。從5月起，以動畫新銳影展形式號召動畫新秀，從中啟動推薦媒合及培訓計畫，讓背負動畫夢的孩子們可以繼續築夢；暑期，則以「VR人才培育」與「動畫師資及新秀實作培育」接棒；9月，接續打造「牛棚動畫藝術村｣，系統性的培訓中高階3D動畫師，鼓勵全台動畫人才鮭魚返鄉。在今天的殿堂中，也有不少熱血動畫故事是從這段過程中發跡。 羅士晉，以獨立創作作品《黑》，順利取得仙草影像實習機會，並受邀退役後進入企業就職；周雅涵，在動畫新銳影展以團隊作品《礙著你》，展現優秀分鏡、構圖、模型、合成能力，獲得原金國際正式聘用的機會；還有林書彥，為了與團隊完成夢想中的完美動畫之作《盲蟲》，曾烈日之下身兼模板工人，打工長達一年。用這般對動畫的熱情與毅力也爭取到西基動畫的青睞，進入培訓實習的行列。參與HPC評審工作的HTC劉思銘副總經理也與在場新秀分享：「新的開始及挑戰經常是充滿困難的，但發明及創意就是在年輕世代，這個是屬於你們的文化」。 以高創價人才培育為藍圖，加工處也將經驗帶到HPC功夫競賽分享，期望在場的60支入圍隊伍、195位選手也能取經受益。本屆賽事脫穎而出的團隊包括：動畫組冠軍銘傳大學《Solar》、亞軍臺灣科技大學《血庫大盜》、季軍實踐大學《黑》、佳作中國科技大學《Bell 搖鈴》及崑山科技大學《盲蟲》；特效組簡志芳《ArtGeorge》及李政軒《爆炸的建築物》。得獎團隊除了有優渥的獎金鼓勵外，將可獲在SC國際高速計算會議（SuperComputing Conference）之映演機會。



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