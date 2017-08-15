NHK揭密731部隊 陸讚揭密勇氣中央社 (2017-08-15 17:48)
（中央社記者邱國強北京15日電）日本NHK日前播出日軍731部隊從事活體實驗揭密報導。中國大陸外交部發言人華春瑩今天對此說，中國大陸讚賞日本有識之士揭露真相的勇氣，盼日本深刻反省軍國主義侵略歷史。
中國大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩在回答媒體詢問時，作上述表示。
華春瑩說，中國大陸讚賞日本國內有識之士揭露歷史真相的勇氣，希望日本「認真傾聽國內外的正義呼聲」，正確認識和深刻反省日本軍國主義侵略歷史，確實尊重中國大陸等亞洲受害國人民的感情。
不過，針對日本首相安倍晉三今天以自民黨總裁名義，向靖國神社自費供奉獻金，華春瑩則說，靖國神社供奉著對侵略戰爭負有直接責任的二戰甲級戰犯，中國大陸「堅決反對日方的錯誤做法」。
她還表示，今年是盧溝橋事變和南京大屠殺發生80周年。中國大陸敦促日本與軍國主義劃清界限，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。
1945年8月15日，日軍正式投降，第二次世界大戰結束。每年的「終戰紀念日」，日本各大傳媒都會重提二戰歷史，悼念死者與祝願世界和平。日本放送協會（NHK）今年播放的特備節目，罕見地以日軍戰爭罪行為題，揭示731部隊當年留下的殘酷史實。1060815
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