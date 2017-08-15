閃電一度是自然界的最大殺手，但在美國，遭閃電擊斃的人數遠低於以往，主要因為他們學到如何避開雷擊。

科學家指出，在1940年代，每年遭閃電擊斃的人數大約超過300人，這在當時已經比以往少。而今年截至目前，只有13人遭到雷擊後死亡，逐步邁向歷史新低。過去一年最低死亡人數為17人。如果把人口增加的因素考慮進去，閃電造成的死亡率，從1940年開始這項紀錄以來，已經大幅縮減了超過40倍。

美國賓州大學氣象學教授馬可斯基(Paul Markowski)表示，閃電的次數並沒有改變，跟歷年差不多，但有一點重大的不同是，在天氣惡劣時，現代人較少到戶外，如果不是在室內，就是在車上。專家表示，車輛有金屬車頂，可以避開閃電；但敞篷車則不然。

美國國家氣象局全國嚴重暴風實驗室(National Weather Service's National Severe Storms Laboratory)的科學家布魯克斯(Harold Brooks)表示，現在的社會，人們花在戶外的時間比較少，尤其是農夫，因為已經沒有那麼多農夫了。

在幾十年前，農夫都會在田裡，而且是田中最高的物體，最可能遭到雷擊。

專家指出，這有助於解釋，每年遭到雷擊而死亡的人數，從1940年代的大約329人，到1970年代時，減少為大約98人，而且還在持續下降中。從2006到2016年，平均每年遭雷擊死亡的人數已經減少為31人。

此外，醫療的改良進步也扮演重要角色，包括更廣泛使用心臟去顫器，以及更多人接受過急救訓練。

不過，專家也指出，雷擊死亡人數大幅減少的最大理由，或許是因為人們受到越來越多的教導，避開會遭雷擊的地點。即使3歲小孩都會背：「打雷了，進家門」。