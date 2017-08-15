擊樂新世代跨界創意培育計畫 「JPG擊樂實驗室」成果發表第二屆團隊接棒



(中央社訊息服務20170815 17:07:15)2016年10月，朱宗慶打擊樂團在陶瓷品牌瓷林的大力協助下，成立了「JPG擊樂實驗室」，透過提供資金、資源串連、輔導陪伴等方式，提供35歲以下的新銳打擊樂家為期一年的支持陪伴計畫。計畫的核心價值在於體驗整個實驗創新過程，鼓勵年輕團隊勇於不斷嘗試、不斷推翻、不斷挑戰，為打擊樂開創不同的視野和發展。



第一屆五組跨領域的創意實驗團隊，在這近10個月的過程中，無論在尋找創新方向、主題、合作對象、場地經費等，經歷了許多碰撞與火花，飽嘗許多走不通的道路。終於，2017年9-10月的三個週末，五組第一屆團隊將進行共計21場的成果分享演出；年底則將發表影像紀錄片，透過影像記錄這場跨界實驗的歷程。而第二屆團隊亦已於七月底選出，將開始長達一年半的育成陪伴計畫。



從社會反彈力到自然系科技聲響



第一屆團隊的成果發表，率先登場的是9月15日於牯嶺街小劇場演出的《反作用力計畫：抵抗》。新銳擊樂家廖海廷從一開始即企圖尋找出社會底層中逆向的反彈力，多個月來從自身的思索、收集環境中的素材到與合作對象梅林鬍子實驗室、影像導演陳欣緯、音樂創作李慈湄不斷討論、重新定義，將透過影像、互動裝置、聲響跨域撞擊出一股「正」與「反」相互拉扯的力度，邀請觀眾進入牯嶺街小劇場，感受45分鐘跨界搖盪出的乖張詩意。



接著9月22日在國家戲劇院實驗劇場開演的《每個動作都有一個聲音》，則由那娜擊樂二重奏、多次入圍台新獎的劇場導演李銘宸、作曲家邱浩源及新媒體藝術家王連晟聯手。以不惜成本的編制與規模精心籌備，解構生活中平凡的意象與元素，巧妙連結聽覺經驗與物品、事件、畫面、溫度、氣味間的新關係，把擊樂重新演繹為肢體、視覺與空間的藝術。



最後10月7日-9日的雙十連假，將有三組實驗團隊於松菸LAB創意實驗室輪番演出。《AS ONE》是年輕擊樂家戴含芝、黃晉韋加上姚仲涵與葉廷皓兩位聲響、影像藝術家，在長時間互相激發下的作品。兩個不同領域的藝術，四位累積不同演出經驗的成員，發現在這次的合作中能讓兩條來自不同時空的平行線，交織並且遞變，進而昇華為視覺與聽覺藝術的驚豔呈現，絕對帶給觀眾融合實驗聲響與電子音樂派對的擊樂新體驗。



第四組實驗團隊成員陳妍臻、史孟航、黃柏元則是推翻一開始要跟文學、多媒體結合的企畫，希望回歸音樂本身帶給每一個人獨特的感動。在戲劇老師吳怡潔循序漸進的引導下，觀察環境、培養默契、啟發想像，最後將以跟觀眾深入即興互動的《聲波圖物語》，讓觀眾加入現場演出及創作的歷程，展現擊樂及戲劇結合的近距離魅力。



《森槮sen sen -擊出自然的記憶》的團隊成員蔡嫥亭、李庭妮、石至瑀雖然都還是北藝大音樂系的大學生，初次嘗試跨界合作及自製節目，但擁有最多天馬行空的想法。與北科大設計系跟兩打半互動合作，期待在步調快速的現代社會中，營造出一個能釋放負能量、紓解壓力的森林空間。讓觀眾能在短短六十分鐘內，享受到自然與音樂的融合。演出中，還有結合特殊導電的裝置，讓人們能藉由身體發聲，如大自然的聲音、人與動物對話的聲音等等。觀眾除了能夠欣賞擊樂演出之外，也藉由肢體互動，與音樂作結合。



朱宗慶打擊樂團的創辦人暨藝術總監朱宗慶老師表示，「從去年九月到現在我看他們已經變成另外一個人，第一次他們在談企畫的時候，那種不知所云、異想天開到現在，每一個人成長很多也很興奮。對我來說他們還不是完全定型的藝術家，讓他們有這個機會跟平臺，雖然過程裡面的確碰到了很多挫折、撞牆，但我覺得會影響他們這一輩子在創作、表演的時候，除了手上棒子的演出以外，他會有頭腦、會有視野、會有人味去表達，這只是一個出發點，希望jpg擊樂實驗室對這些年輕朋友有幫助、對社會有幫助、對藝文界有幫助。」



「JPG擊樂實驗室」由瓷林創辦人林光清先生贊助成立，林光清先生在一年來持續關心、支持並實際觀摩參與每一組創作的歷程。林光清先生謙虛的表示「『JPG擊樂實驗室』是跨越不同領域的結合，從影像、科技、戲劇等各種領域的創新，我覺得我要學習實驗、跨界的精神，很期待5組最後的成果發表。」本次與朱宗慶打擊樂團隊成為合作夥伴，在打擊樂與創意的領域中持續鼓勵年輕藝術家發揮潛力。第二屆多元團隊接力啟動第一屆的成果發表演出，即是年輕藝術家完成自我挑戰、跳脫舒適圈的第一步。而第二屆的實驗計畫也接續啟動，我們秉持著資源共享和多元參與的信念，第二屆「JPG擊樂實驗室」特地對外開放徵選，冀盼有更好的點子、更棒的人才、更不同的能量加入，而報名團隊狀況踴躍超乎預期，而且領域與企劃創意非常多元，令人驚喜。



在資源能充分發揮效益、未來影響力、多樣性、實驗性、發展性等多方考量，共有五組入選名單：包括利用聲響科技藝術來改造並創造感官衝擊的“方馨、紀柏豪”團隊、以結合打擊樂和舞蹈劇場來訴說自身與觀眾故事的“鍾鎮陽、李玠嫻、程洋”團隊；除數位藝術與表演藝術專業領域外，此次有兩組試圖將打擊樂更加貼近日常，如“徐易達、顏挺、林翊甄、康誠”結合摔角表演，透過競技擂台形式呈現打擊樂；還有《聲子樂擊室內樂團》致力表演形式現代新穎兼具親近性，以打擊樂結合魔術、動畫，打造魔術樂器與電音、互動APP和大型魔術舞台，提升魔幻劇場境界。此外，非科班出生的打擊樂社團（蕭舜文、劉大維、王宜安、蕭育禮）亦入選此次計畫，預計與Maker合作自製樂器演奏。



朱宗慶總監表示，第二屆成員參與的背景更加多元，有著更不同的新能量加入，應該能創造出極為有趣的化學反應；同時，第二屆的計劃期程延長到一年半，讓年輕藝術家們有更多琢磨、推敲，以及推翻自己的空間。



「JPG擊樂實驗室」是朱宗慶打擊樂團邁向下一個30年的新計畫，朱宗慶藝術總監表示，「我們容許失敗，而不是謹守安全的作法。不知道未來會看到什麼樣的成果，但我們充滿期待。」所有第一屆與第二屆團隊的詳細計畫與資料，請上JPG實驗室官網查詢。



訊息來源：財團法人擊樂文教基金會



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