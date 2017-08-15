長庚大學連續10年入榜世界大學學術排名 500大



(中央社訊息服務20170815 17:06:04)2017世界大學學術排名 (Academic Ranking of World Universities，簡稱ARWU)今天出爐，今年甫歡慶30周年校慶的長庚大學，連續10年入榜前500大，近兩年更名列400名內，國內排名第4名，朝著前300強叩關，辦學成果有目共睹，全校教職員生皆感榮耀。



ARWU排名源起於2003年，由上海交通大學高等教育研究院的世界一流大學研究中心發表，2009年開始改由上海軟科教育信息諮詢有限公司(簡稱軟科)接手發布。評比指標包含諾貝爾獎和菲爾茲獎的校友數與教師數、各學科領域被引用次數最高的教師數、在「自然」（Nature）和「科學」（Science）雜誌發表論文數、被科學引文索引 (SCI) 和社會科學引文索引 (SSCI) 收錄之論文數，以及教師平均研究表現等。



2017年長庚大學續獲佳績，對此成果，校方期勉全體教職員生持續秉持著「勤勞樸實」校訓的精神，以穩健務實的步伐，持續教學卓越與研究全方位的提升。



長庚大學表示，學校結合台塑企業豐沛產業與長庚醫療體系資源，積極精進教學與研究質量，落實學用合一，培育跨領域人才。秉持創辦人王永慶先生「要辦就辦最好的」理念，致力追求卓越教學與研究，辦學成果獲各界肯定，連年名列各類世界排名。



長庚大學設有醫學、工程及管理三個學院，以朝向具教學、研究雙卓越特色的大學目標邁進，並透過校外實習制度，培育理論與實務能力兼備人才。近年積極與國外具影響力大學和研究機構合作交流，以國際化學習環境，培養學生國際移動力。此外，各專業學系亦連年通過國內外專業機構的認證，如醫學系的醫學評鑑委員會(TMAC)、工學院的中華工程教育學會(IEET)及管理學院的國際商學院促進協會(AACSB)認證等。



此外，面對台灣就業市場嚴峻及諸多新時代的挑戰，校方不斷精進教學與研究質量，並觀察全球脈動，建構多元創新學習系統。目前校內已開設 24 個跨院系學程，並將自 106 學年度推動暑期學期制度，107 學年度再增加 12 個實務性學分學程，讓學生能縮短畢業時程，妥善規劃學習生涯並獲得次專長。



另一方面，長庚大學以跨領域整合推動分子醫學、生物標識、健康老化、放射醫學院、可靠度科學技術、臨床資訊與醫學統計、新興病毒感染、分子及臨床免疫、病原性細菌、生醫工程、綠色科技、銀髮族產業等領域研究發展。2016 年分子醫學中心獲邀加入美國拜登前副總統推動之「癌症登月計畫」(Cancer Moonshot) 及美國 NCI「臨床蛋白質體腫瘤分析聯盟」(CPTAC)，與世界頂尖團隊合作。



長庚大學並結合明志科技大學、長庚醫院及產業界資源，成立可靠度科學技術研究中心，共同致力於提昇鋰電池效能與壽命，增進電動車與醫療電子元件之發展，更與新加坡國立大學理學院合作交流，帶動國內科技發展。



在追求頂尖研究的同時，長庚大學更堅持人文關懷與服務奉獻的理念，鼓勵並支持學生社團發展，大力推動藝文活動，落實全人教育，培養學生自主學習的能力，期使培育出人格健全、術業專精，擁有良好學習能力與終身學習信念的社會棟樑。



訊息來源：長庚大學



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