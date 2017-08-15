科技部4年40億攻AI 業者按讚中央社 (2017-08-15 17:30)
（中央社記者張建中新竹15日電）科技部啟動「半導體射月計畫」，預計4年投入新台幣40億元經費，加速培養人才及技術，促進人工智慧終端產業核心技術躍升。業者表示，這對產業發展將具正面意義。
IC設計服務廠創意電子指出，人工智慧應用面廣，只是離實際終端應用卻還有段時間，還有許多待突破的門檻，如系統傳輸與雲端連結速度。
人才是企業發展的瓶頸，創意表示，科技部有意加速培養人才，推動產業發展，對產業將具正面意義。
創意目前已與6個客戶在人工智慧領域合作，明年人工智慧占客戶委託設計(NRE)業務比重可望達15%水準，後年在特殊應用晶片(ASIC)業務將可大放異彩，是國內在人工智慧發展較具成果的半導體廠。1060815
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