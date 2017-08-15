青創聚落鬼點多 清涼水道超滑溜中央社 (2017-08-15 16:51)
當炎夏遇上農曆七月習俗，聚落以搞怪商品加上比基尼致意！
(中央社訊息服務20170815 16:49:44)全球暖化現象持續，近幾日的艷陽讓全台體感溫度持續飆升。除了到百貨商圈避暑，本週到屏東縣青創聚落，除了可體驗各青年推出的鬼月搞怪商品、還有周末限定的趣味滑水道，滑溜聚落讓夏日清涼無比！
在華人傳統習俗裡，農曆七月象徵陰間兄弟一年一度的開放，民間多半以普渡等方式祭祀與緬懷。農曆七月前夕，聚落青年規畫了有趣的創意活動，由各店家規劃限定的商品，像咖啡瓶身上黏貼迷你符咒、呼應華人術士文化，以及鮮紅的特色冰品、結合西方飲調，述說更有趣的鬼怪觀點。另一方面，為推廣暑期安全戲水的觀念，周末滑梯將首次變成滑水道，再更安全的戲水環境裡，讓民眾樂玩當下。
8/15到8/20，到青創聚落除了體驗青年們的搞怪商品，更可無限使用周末限定的清涼滑溜滑水道，搭配來自邁阿密風情的DJ live秀，讓8月的暑期聚落風情多樣又清涼無比。詳情可至屏東縣青創聚落FB粉絲專頁，或電08-7669177洽詢。
訊息來源：屏東縣政府
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/218761.aspx
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