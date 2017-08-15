（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）太空探測器旅行家一號（Voyager 1）發射將滿40年，航太總署廣邀民眾發想，選出一則訊息發送到遙遠的外太空，向旅行家一號打招呼。



法新社報導，航太總署希望大家透過推特、Instagram、臉書等社群媒體提供建議，讓民眾票選我們究竟應該傳送哪則短訊，給這個勇敢無畏、表現優異的小小太空旅行家。



美國航太總署在官網表示，民眾可在8月15日以前提交最多60字的訊息。



航太總署及噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）與旅行家團隊經擇選後，由民眾投票選出最佳簡訊，在9月5日傳送給旅行家一號。



旅行家一號現在航行於距地球近130億英里處，是至今距地球最遠的人造物，還是第一個進入星際太空的太空飛行器，NASA將星際太空定義為太陽的物質流與磁場開始停止影響周圍的地方。



旅行家一號於1977年9月5日發射升空，姊妹船旅行家二號（Voyager 2）事實上早兩個星期升空，二者都是搭乘泰坦－半人馬（Titan-Centaur）火箭升空。



這兩個太空探測器任務是研究太陽系的外圍氣態巨行星，包括木星、土星、天王星與海王星。



早一步升空的旅行家二號因其軌跡較長、速度較慢，現在位於距地球近110億英里處。（譯者：中央社張曉雯）1060815