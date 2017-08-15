「2017樂壇新星音樂會」 成就音樂新秀最好的圓夢舞台



(中央社訊息服務20170815 16:19:28)為讓更多才華洋溢的年輕音樂家發光發熱，新北市政府文化局今年再度舉辦「樂壇新星」甄選活動，讓深具潛力的音樂新秀登上圓夢舞臺。今（15）日特別邀請今年入圍者謝東霖、林晏馳、林小楓、鄭安良、吳宜芳、黃薏蓉、徐筠芷、陳羿如等演奏家出席這場精華選粹的音樂記者會，由首位獲得世界打擊樂演奏碩士文憑的華人鄭安良，以活潑輕快的鼓聲揭開記者會的序幕，現場更邀請到2016年的學長姐范鶱與陳力鋒前來分享過去一年的經驗。



帶來開場的世界音樂擊樂家鄭安良，曾於美國、巴西、印尼、中國、日本、臺灣等多國演出經驗，最擅於將不同國家的音樂作結合，創造出屬於世界音樂的獨特聲響。擅長將音樂結合多媒體影像的林小楓，曾拜被譽為「江南小神童」的杜如松先生為師，曾花了數月對著西湖的美景苦練基本功，打下演奏的堅實基礎，而那段特殊經驗也讓他現今的跨界創作更為豐富，今日也為大家獻上一曲｢竹鳴｣，疾速的笛聲結合科技影像的投射，讓人感受狂風驟雨的情境。



本次最年輕入圍者之一大提琴家謝東霖，現就讀德國慕尼黑戲劇與音樂大學，並於2017年考取德國青年愛樂樂團隨團於歐洲巡演。還有從小覺得哥哥練小提琴的模樣很帥氣，因而踏上小提琴之路的黃薏蓉，現就讀全球知名的茱莉亞音樂學院，並於2016年於紐約獲得Hudson Valley弦樂大賽第一名。



今日也邀請到了2016樂壇新星學長姐回來給予各位學弟妹勉勵，學長陳力鋒表示現在想起來還是覺得非常榮幸可以獲選為去年新北市的樂壇新星，能在回國的第一年就擁如此大的曝光機會，真的成就了自己的圓夢舞台，在藝文中心的演出也是自己舉辦過規模最大的獨奏會。音樂會結束之後的一年中更常接到新北市各單位的演出邀請，例如黃金博物館、鶯歌陶瓷博物館、淡水古蹟博物館、新北市兒藝節等等，對我來說都是相當大的鼓勵



新北市文化局局長林寬裕表示希望透過我們的力量，徵選出目前正在準備要大放光芒，優秀、傑出的音樂新星，今年如同去年競爭相當激烈，每一位都非常的傑出，選出的包括弦樂、打擊樂、傳統、跨界等每種類型都有，我們將提供新秀們場館、演出檔期及行政協助，讓你來開一場由你自己百分之百主導的音樂會，更重要的是我們也會將各位新星納入接下來一年各項活動之中，希望盡可能提供給大家表演的舞台，也呼籲所有的市民朋友給予這些年輕新星多一點掌聲。市府近年致力於協助充滿才華與理念的新秀演出機會，期望能透過「樂壇新星」甄選活動以具體行動支持新世代的音樂家，並且給予最實際層面的協助。本屆「樂壇新星」共計78組報名參加，共有10位閃亮明日之星從眾多優秀傑出參賽者脫穎而出，將於9月至12月在新北藝文中心演藝廳帶來不間斷的演出。



「2017樂壇新星」首場音樂會為《謝東霖大提琴獨奏會》，將於9月3日下午2點30分於新北市藝文中心揭開序幕，8月20日開放免費索票，其餘場次索票時間及詳細音樂會內容及索票資訊請至新北市政府文化局網站查詢。另外，「新北市藝文中心」粉絲頁也將陸續推出各入選者的介紹及音樂作品，讓大家搶先聽、搶先看!歡迎市民朋友踴躍前往索票欣賞。



訊息來源：新北市政府文化局



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/218755.aspx